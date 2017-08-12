مواطن يكشف حيلة ابنه لإنقاذه من عصابة احتجزته للحصول على ربع مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت والد الشاب الذي تعرض للاحتجاز على يد عصابة مسلحة داخل إحدى استراحات جدة للحصول على فدية كبيرة لإطلاق سراحه، عن تفاصيل الواقعة والحيلة التي استخدمها ابنه لإنقاذ نفسه.

وأوضح والد الشاب، مساعد المطيري، أن أحد الأشخاص تواصل مع ابنه الذي يعمل في مجال تجارة السيارات قبل 3 أيام عارضاً عليه شراء سيارة فارهة بمبلغ 250 ألف ريال، مشيرا إلى أنه ذهب لمشاهدة السيارة تنفيذاً لما اتفق عليه مع الشخص، لكنه فوجئ بتكبيله وتعصيب عينيه واحتجازه من عصابة مكونة من 3 أفراد داخل إحدى استراحات جدة.

وأضاف المطيري، أن العصابة طالبت ابنه بدفع مبلغ السيارة المتفق عليه، لكنه فاجأهم بعدم إحضار النقود معه، وبرغبته في إجراء مكالمة مع أسرته لإحضار المبلغ، موضحا أنه استخدم هاتفه الجوال وقام بإرسال الموقع المتواجد فيه عبر خاصية ” تحديد الموقع ” في ” واتسآب “؛ ليتم تزويد الجهات الأمنية بالمعلومات قبل أن تداهم الموقع وتلقي القبض على أحد الجناة.