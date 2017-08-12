أمانة الشرقية تكشف تفاصيل مشروع تنمية حي المسورة القديم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن تنفيذ مشروع تنمية حي المسورة القديم بالعوامية سيتم الانتهاء منه في عامين، موضحا أن عمليات الهدم في الحي بلغت 70%.

وأشار الصفيان إلى أن الهدم يشمل مباني عشوائية وقديمة متداخلة، وبينها أزقة ضيقة، ولا يمكن حتى لسيارات الدفاع المدني والسيارات الصغيرة العبور في تلك الأزقة، إذ لا يتجاوز عرض بعض الأزقة مترا ونصف المتر، ما يشكل خطرا على السكان في حال حصول الحوادث، موضحا أن الحي القديم به منازل مهجورة آيلة للسقوط تهدد حياة القاطنين، وفقا لصحيفة الرياض.

وأوضح أن مشروع تنمية الحي يتضمن إنشاء سوق النفع العام ومحلات تجارية ذات طابع أثري إضافة إلى المنطقة الأثرية، مضيفا أنه سيتم إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات للجنسين، وإنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات، بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.