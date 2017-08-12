 وفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا بعد صراع مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

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وفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا بعد صراع مع المرض
الكويت(صدى):

 

توفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبد الرضا، مساء أمس الجمعة، في بريطانيا، بعد صراع طويل مع المرض.
وتعرض عبدالرضا قبل أيام لوعكة صحية، استلزمت دخوله العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية، في أحد المستشفيات في لندن.
يُذكر أن الفنان عبدالحسين عبدالرضا ممثل كوميدي من مواليد الكويت عام 1939، وهو من أبرز فناني الخليج، كان أول أعماله مسرحية “صقر قريش” ثم مسرحية “درب الزلق” إلى جانب الفنان سعد الفرج.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10377 ] نشر منذ 1 ساعة

من الرعيل الاول في الخليج

[ عدد التعليقات: 3453 ] نشر منذ 60 دقيقة

إنالله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفره😢

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة
ادخل البسمة والفرح في قلوب الكثير من ابناء الخليج والعرب

[ عدد التعليقات: 10377 ] نشر منذ 45 دقيقة

له ذكريات جميله

[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه الجنه يارب العالمين أضحكه الله في قبره كما أضحكنا

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