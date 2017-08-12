وفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا بعد صراع مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

توفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبد الرضا، مساء أمس الجمعة، في بريطانيا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتعرض عبدالرضا قبل أيام لوعكة صحية، استلزمت دخوله العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية، في أحد المستشفيات في لندن.

يُذكر أن الفنان عبدالحسين عبدالرضا ممثل كوميدي من مواليد الكويت عام 1939، وهو من أبرز فناني الخليج، كان أول أعماله مسرحية “صقر قريش” ثم مسرحية “درب الزلق” إلى جانب الفنان سعد الفرج.