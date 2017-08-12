المخدرات تلاحق محلًا شهيرًا عرض " مانيكان " برقصة الداب - صحيفة صدى الالكترونية

المخدرات تلاحق محلًا شهيرًا عرض ” مانيكان ” برقصة الداب
لاحقت إدارة مكافحة المخدرات بالطائف محل ملابس شهيرًا لعرضه ” مانيكان ” على طريقة رقصة الداب، بعدما انتشرت صورة للمانيكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مصادر أن البحث عن المحل يستهدف إزالة العرض الذي يطبق ” الداب ” ، كونها رقصة ترمز إلى تعاطي الحشيش، وممنوعة بحسب نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تنبيه المحل، وأخذ تعهد عليه، وفي حال تكرار المخالفة سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقه، والتي تصل إلى إغلاقه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10377 ] نشر منذ 1 ساعة
كثرو المتدوبين داب داب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16152 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي صوره مو منكان
محمد[ عدد التعليقات: 1921 ] نشر منذ 12 دقيقة
المكافحة بعد تصريحها الاخير ليس من حقنا القبض علي راقصي الداب وتهديدهم لرابح صقر بالقبض عليه حين عودته من خارج البلاد بالنهايه محد عبرهم وطلعو مصسخره لابد اثبات هيبتها