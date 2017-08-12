المخدرات تلاحق محلًا شهيرًا عرض " مانيكان " برقصة الداب - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

لاحقت إدارة مكافحة المخدرات بالطائف محل ملابس شهيرًا لعرضه ” مانيكان ” على طريقة رقصة الداب، بعدما انتشرت صورة للمانيكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر أن البحث عن المحل يستهدف إزالة العرض الذي يطبق ” الداب ” ، كونها رقصة ترمز إلى تعاطي الحشيش، وممنوعة بحسب نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تنبيه المحل، وأخذ تعهد عليه، وفي حال تكرار المخالفة سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقه، والتي تصل إلى إغلاقه.