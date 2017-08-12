سييرا: توقعنا طريقة لعب الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قال التشيلي لويس سييرا المدير الفني المدير الفني للاتحاد إنه توقع مباراة مغلقة من جانب الباطن الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، لافتا إلى أن غياب التوفيق عن لاعبيه حرمهم من العودة للمباراة.

وفاز الباطن على مضيفه الاتحاد 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة لحساب الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

وقال سييرا :” الباطن لعب على الهجمات المرتدة مع غلق المساحات وتوقعت أن يلعبوا بهذه الطريقة التي مكنتهم من تحقيق الهدف الأول.. كنا قريبين من التعادل في أكثر من فرصة “.

وأضاف سييرا :” مع إهدار الفرص كان طبيعيا أن نستقبل أهدافا أخرى، عانينا من ندرة الفرص في الشوط الثاني نتيجة غلق المساحات من قبل لاعبي الباطن “.

على الجانب الآخر قال جواكيم ماتشادو مدرب الباطن :” قدمنا مباراة كبيرة، كنا أفضل خاصة في الشوط الثاني، لاسيما على مستوى الأداء التكتيكي، نجحنا في إيقاف خطورة مهاجمي الاتحاد “.