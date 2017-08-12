نشطاء يطالبون أمير قطر بتنفيذ مطالب " دول المقاطعة " - صحيفة صدى الالكترونية

نشطاء يطالبون أمير قطر بتنفيذ مطالب ” دول المقاطعة “
دعا نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد أمير الدولة إلى تنفيذ قائمة المطالب التي قدمها الرباعي العربي الداعم لمكافحة الإرهاب لحل الأزمة.
وتصدر هاشتاق ” #نفذ_ياسمو_الأمير ” يومي الخميس والجمعة، ترند موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في قطر؛ حيث شارك فيه مئات الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم المتباينة، داعين الشيخ تميم بن حمد إلى الاستجابة للمطالب العربية وتسوية الأزمة مع الرباعي العربي.
وكانت كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنت في 5 يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر احتجاجًا على دعمها للإرهاب.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
توقعت النشطاء بس عندنا طلع في كل مكان حتى عندهم ماشاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 10377 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو ياليته يفعل نبي ربعنا في قطر يرجعون لنا ونرجع لهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16152 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلح الحال
0زائر[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 20 دقيقة
نعم ي امير قطر اثبت انك رجال من ظهر رجال و نفذ جميع ما تعهدت به امام الملوك و الامراء في الخليج العربي واخذي الشيطان و ملالي ايران بعد.