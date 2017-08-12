نشطاء يطالبون أمير قطر بتنفيذ مطالب " دول المقاطعة " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

دعا نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد أمير الدولة إلى تنفيذ قائمة المطالب التي قدمها الرباعي العربي الداعم لمكافحة الإرهاب لحل الأزمة.

وتصدر هاشتاق ” #نفذ_ياسمو_الأمير ” يومي الخميس والجمعة، ترند موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في قطر؛ حيث شارك فيه مئات الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم المتباينة، داعين الشيخ تميم بن حمد إلى الاستجابة للمطالب العربية وتسوية الأزمة مع الرباعي العربي.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنت في 5 يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر احتجاجًا على دعمها للإرهاب.