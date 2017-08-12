الإمارات تنعى 4 من جنودها البواسل استُشهدوا باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن استشهاد أربعة من جنودها البواسل وهم النقيب أحمد خليفة البلوشي، والملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي، والوكيل محمد سعيد الحساني، والوكيل سمير محمد مراد أبوبكر وذلك أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة اليمنية، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها إلى ذوي الشهداء سائلة الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته.