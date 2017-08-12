وصول أول رحلات " حجاج البحر " قادمة من السودان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل اليوم أول فوج من الحجاج القادمين عن طريق البحر إلى ميناء جدة الإسلامي على العبارة ” مودة ” القادمة من ميناء سواكن السوداني، وعلى متنها 480 حاجا سودانيا، 228 منهم من الحجاج الرجال، و252 من النساء.

وكان في استقبال الحجاج المدير العام لفرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان السليماني والقنصل العام لجمهورية السودان بجدة السفير عوض حسين زروق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية العاملة بالميناء، والجهات المختصة.

وشهدت عملية الاستقبال توزيع الورد والتمور وماء زمزم، كما تم توزيع بعض الهدايا والمطبوعات عليهم، مع تقديم أفضل الخدمات.