بالصور.. حالة مرضية نادرة تحول الصبي إلي " الشيطان " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية حالة صبي في الهند يدعى ” طارق ” يعاني من مرض غامض تسبب في تضخم نمو يديه منذ الولادة لتصل الآن إلى ١٢ انش وصارت تشوه منظره، حتى الناس بقريته أطلقوا عليه اسم الصبي الشيطان اعتقادا أن ما أصابه جراء لعنة.

يعمل طارق في مقهى لتقديم الطلبات بعد ما تم رفضه من قبل المدرسة خوفاً على باقي التلاميذ أن يصيبهم الذعر من شكله.

تردد طارق أسرته على العديد من الأطباء ولكن عجزوا جميعاً عن فهم حالته و قال بعضهم أن حالته قد تكون من أحد أعراض مرض قدم الفيل الشهير.

بعد وفاة والده عجزت الأسرة عن توفير مصاريف علاج طارق وتحمل نفقاته، وهو قد يئس من أن يحيى كصبي طبيعي و يلتحق بمدرسته مثل أصدقائه.