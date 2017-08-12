بالصور.. أفضل المنتجعات السياحية في ماليزيا - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

صنفت منظمة ” اليونسكو ” بعض المناطق في ماليزيا كمواقع للتراث العالمي فضلا عن تميزها بشواطئ ساحرة وتصميمات فندقية رائعة.

ونشرت ” سي إن إن ” تقريرا عن أفضل المنتجعات السياحية في البلاد.

1. ” بانكور لوت ” Pangkor Laut: يقع على بعد خمسة كيلومترات من السواحل الماليزية على جزيرة، وتصل مساحته إلى حوالي 1.3 مليون متر مربع ويشمل ملعبا خاصا وقرية تضم نوادي صحية وغابة مطيرة. يوجد في المنتجع 140 فيلا وجناحا فندقيا فاخرا تتميز بإطلالات خاصة على الشواطئ.

2. ” كاميرون هايلاندز ” Cameron Highlands: يبعد تقريبا 3.5 ساعة بالسيارة عن شمال العاصمة الماليزية ” كوالالمبور ” وكانت هذه البقعة موقعا لعطلات المستعمرين البريطانيين في الماضي وتقع أعلى مستوى سطح البحر بحوالي 1500 متر. يوجد حول المنتجع مجموعة من التلال التي تضم زراعات الشاي وتتراوح درجات الحرارة هناك بين 25 و26 درجة مئوية كما توجد بعض التصميمات الكلاسيكية التي تعود لحقبة المستعمرين ويظهر ذلك على النوافذ والغرف والأجنحة الفندقية التي يصل عددها إلى 56.

3. ” بونجا رايا آيلاند ” Bunga Raya Island: يقع المنتجع في بحر الصين الجنوبي قبالة سواحل جزيرتي ” كوتا كينابالو ” و ” بولو رايا ” ويمكن لزوار الفندق الحصول على إطلالات من شرفات الفيلات والأجنحة المطلة على الأدغال والبحر. توفر فيلا ” تريهاوس ” ” جاكوزي ” في الهواء الطلق وخصوصية شديدة مع وجود حوضي سباحة للاسترخاء وإمكانية الذهاب في رحلات في الحياة البرية للأدغال أو الغوص مع السلاحف والحيتان.

4. ” شانجري – لا رازا ريا ” Shangri-la Rasa Ria: يعد هذا المنتجع وجهة شهيرة لزائري جزيرة “كوتا كينابالو” من مطارها الدولي شرق ماليزيا بحثا عن الاستمتاع بغاباتها المطيرة وشواطئها المتسعة، ويضم المنتجع 416 غرفة وجناحا فندقيا. يوجد في المنتجع نواد صحية وأنشطة ترفيهية فضلا عن قربه من ناد لرياضة الجولف، ويحيط به تضاريس خضراء على مساحة تناهز 1.7 مليون متر مربع مع إمكانية زيارة جبل “كينابالو” المصنف تراثا عالميا.

5. ” كازا ديل مار ” Casa del Mar: – يعد أحد أشهر المنتجعات السياحية في ماليزيا وبني على طراز منتجعات البحر المتوسط ويضم أجنحة فندقية فسيحة ذات شرفات كبيرة للاستمتاع بأفضل الإطلالات. عادة ما يرغب ضيوف هذا المنتجع في استكشاف المناطق المحيطة به من مطاعم ومحال تجارية وشواطئ وينظم المنتجع رحلات سفاري أسبوعية في غروب الشمس أو بزوارق بحرية مع توفير دروس للغوص والإبحار.

6. ” زي داتاي لانجكاوي ” The Datai Langkawi: يرى البعض أن مشكلة المنتجع في أنشطته الترفيهية التي لن يرغب أي شخص مغادرتها بالإضافة إلى تنوع بيئته الحيوية الأمر الذي جعل ” اليونسكو ” تصنفه كموقع تراث عالمي. يقع ” داتاي لانجكاوي ” على الشواطئ الشمالية لجزيرة ويتاخم غابات مطيرة كما تتصل غرفه بشبكة من المسارات. يضم المنتجع السياحي 124 غرفة فندقية وفيلات شاطئية وعادية، وتتميز كل غرفة بشرفة خاصة لمشاهدة الحيوانات في الحياة البرية مثل القرود والنسور.

7. ” فور سيزونز ريزورت لانجكاوي ” Four Seasons Resort Langkawi:من اسمه، يبدو منتجعا فاخرا للغاية لكونه يحمل اسم علامة تجارية ذائعة الصيت عالميا ” فور سيزونز ” ويوفر خدمات وتسهيلات كبيرة للزائرين ويقع وسط حديقة على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع كما تتصل الغرف بالشاطئ عن طريق مسار. تضيف المنحدرات حول المنتجع مشهدا رائعا كما يضم فيلات فاخرة ونوادي صحية متنوعة وغرفا علاجية.

8. ” إيستيرن آند أورينتال ” Eastern & Oriental Hotel: يقع على بعد خطوات من معلم ” جورجتاون ” الرئيسي، وتم افتتاحه عام 2001 بعد التجديد، ولكن الموقع نفسه يرجع تاريخه إلى عام 1885.

9. ” ماكاليستر مانشن ” Macalister Mansion: رغم أنه عبارة عن منزل بني منذ مائة عام، إلا أنه يتميز بلمسات عصرية وسمي بذلك تيمنا بقصر الحاكم البريطاني السابق للجزيرة ” ماكاليستر ” .