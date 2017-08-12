 " عِلم " تعلن وظيفة إدارية للرجال في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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” عِلم ” تعلن وظيفة إدارية للرجال في الرياض

” عِلم ” تعلن وظيفة إدارية للرجال في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة “ عِلم ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مساعد محلل (استشارات) ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

ولفتت الشركة، إلى أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، إدارة الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا ) .


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[ عدد التعليقات: 10377 ] نشر منذ 1 ساعة

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