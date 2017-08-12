مؤسسة امتداد تعلن وظائف صحية شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

مؤسسة امتداد تعلن وظائف صحية شاغرة للجنسين
أعلنت مؤسسة امتداد للخدمات الإنسانية التابعة لجمعية عنيزة “ تأهيل ” ، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، لخريجي الدبلومات الصحية، بمسمى “ فني تمريض، فني طوارئ ” .
وأبرزت المؤسسة، أن ذلك للعمل في برنامج الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل من ” الرياض، ومكة المكرمة وجدة، والدمام ” .
وأوضحت المؤسسة، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو على فاكس رقم: (0163634990).
alfahd42[ عدد التعليقات: 10377 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين