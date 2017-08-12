 مؤسسة امتداد تعلن وظائف صحية شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

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مؤسسة امتداد تعلن وظائف صحية شاغرة للجنسين

مؤسسة امتداد تعلن وظائف صحية شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مؤسسة امتداد للخدمات الإنسانية التابعة لجمعية عنيزة “ تأهيل ” ، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، لخريجي الدبلومات الصحية، بمسمى “ فني تمريض، فني طوارئ ” .

وأبرزت المؤسسة، أن ذلك للعمل في برنامج الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل من ” الرياض، ومكة المكرمة وجدة، والدمام ” .

وأوضحت المؤسسة، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو على فاكس رقم: (0163634990).


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[ عدد التعليقات: 10377 ] نشر منذ 2 ساعتين

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