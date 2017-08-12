انفجار قنبلة في جندي صومالي أمام المسجد - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشو(صدى):

قتل جندي صومالي في تفجير انتحاري نفسه أمام مسجد في وسط العاصمة مقديشو، اليوم الجمعة، فيما أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الشرطة الصومالية: إن الانتحاري كان يستهدف مديرًا في إدارة السجون كان يصلي داخل المسجد.

وأضافت أن جنديًّا اعترض طريق المهاجم قبل دخوله المسجد، وبينما كان يحاول دفعه بعيدًا انفجرت القنبلة؛ مما أسفر عن مقتل الانتحاري والجندي.

وأعلنت الشرطة أن ” الانتحاري كان يرتدي زي شرطة السجون وسترة ناسفة فوقه ” .