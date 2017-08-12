" صلة " تعلن وظائف نسائية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “صلة” للتوظيف وإدارة وتنظيم العمل والتدريب عن بعد في المملكة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل من المنزل في جميع مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

موظفة خدمة عملاء.

أخصائية أوتوكاد.

مساعدة إدارية.

مدخلة بيانات.

وأوضحت الشركة، أنّ شروط الوظائف العامة هي:

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

القدرة على توفير بيئة العمل المنزلية (جهاز حاسب آلي، إنترنت عالي السرعة، سماعة الرأس، مكان هادئ وخالي من الضجيج) حسب المتطلبات التي وضعتها الشركة المزودة للعمل عن بعد.

ولفتت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 آب/أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً ادخلي من هنا.