" التركي القابضة " في الرياض تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة التركي وأولاده “ التركي القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس، في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية)، أو أي مجال ذا الصلة.

مدير العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمرٌّ حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنا. ⁠⁠⁠⁠