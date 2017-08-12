أمريكا تعلن بناء قاعدة عسكرية فى أوكرانيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت البحرية الأمريكية على موقعها الإلكترونى، أنها بصدد البدء ببناء قاعدة عسكرية أمريكية فى أوكرانيا ستكون تابعة للقوات البحرية الأمريكية.

وكشفت البحرية الأمريكية، أن القاعدة العسكرية الأمريكية ستبنى فى منطقة أوشاكوف فى أوكرانيا، وستضم مركزًا للعمليات والاتصال بين القوات الأمريكية، بالإضافة إلى كتيبة عسكرية خاصة ومركز تدريب عسكرى متخصص.

وأوضحت البحرية الأمريكية، أن الكتيبة التى ستتواجد فى هذه القاعدة هى كتيبة بحرية متخصصة بالهندسة والبناء العسكرى، وهى موجودة في هذه المنطقة من أبريل الماضى، وكانت مهمتها تنحصر بحل القضايا اللوجستية وتوقيع العقود العقارية.

ومن المتوقع أن تلعب هذه القاعدة الأمريكية الجديدة فى أوكرانيا دورًا هامًا فى تدريب القوات العسكرية الأوكرانية.