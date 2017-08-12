بالصور.. الشيخ عبدالله علي يحتفل بزواج نجله " نواف " - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

في ليلةٍ من ليالي العمر غمرها الفرح والسرور مساء اليوم الجمعة الموافق 1438/11/19 احتفل الشيخ عبدالله بن علي الزهراني بزواج ابنه الشاب نواف على ابنة الشيخ سعيد بن علي بقاعة ” الباخرة ” بمحافظة جدة.

حضر عدد كبير من المدعوين من الأقارب والأصدقاء ليجدوا العريس وأقاربه في استقبالهم بوجوه تملاؤها الفرحة وتغمرها السعادة مرددين أجمل كلمات الترحيب التي تنم عن كرمهم وأصالتهم .

والد العريس قدم الشكر والتقدير لجميع الحضور وبعد ذلك دعى الجميع لتناول وجبة العشاء.

من جانبها، حرصت ” صدى ” على مشاركة العريس الفرحة، متمنية لهما دوام السعادة والتوفيق.