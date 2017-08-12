 بالصور.. الشيخ عبدالله علي يحتفل بزواج نجله " نواف " - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. الشيخ عبدالله علي يحتفل بزواج نجله ” نواف “

بالصور.. الشيخ عبدالله علي يحتفل بزواج نجله ” نواف “
إبراهيم الزهراني(صدى):

في ليلةٍ من ليالي العمر غمرها الفرح والسرور مساء اليوم الجمعة الموافق 1438/11/19 احتفل الشيخ عبدالله بن علي الزهراني بزواج ابنه الشاب نواف على ابنة الشيخ سعيد بن علي بقاعة ” الباخرة ” بمحافظة جدة.

حضر عدد كبير من المدعوين من الأقارب والأصدقاء ليجدوا العريس وأقاربه في استقبالهم بوجوه تملاؤها الفرحة وتغمرها السعادة مرددين أجمل كلمات الترحيب التي تنم عن كرمهم وأصالتهم .

والد العريس قدم الشكر والتقدير لجميع الحضور وبعد ذلك دعى الجميع لتناول وجبة العشاء.

من جانبها، حرصت ” صدى ” على مشاركة العريس الفرحة، متمنية لهما دوام السعادة والتوفيق.

 


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[ عدد التعليقات: 10377 ] نشر منذ 1 ساعة

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