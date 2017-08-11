بالفيديو.. " شركة المياه " تكشف آلية حساب الاستهلاك - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” شركة المياه ” تكشف آلية حساب الاستهلاك
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عاملاً ينفخ الهواء في أحد عدادات المياه، ما يدفع القيم الموجودة في العداد للحركة واحتساب الهواء المندفع داخل العداد، ما دفع الكثيرين للتشكيك في مصداقية فواتير المياه.
وأوضحت الشركة في بيانٍ لها اليوم الجمعة، أن القيم المحتسبة هي لأجزاء الألف من المتر المكعب الواحد، لافتة كذلك إلى أن كمية الهواء في شبكة المياه تتعرض للتفريغ في نقاط معينة مدروسة بعناية.
كما أوضحت شركة المياه الوضع الحقيقي لتدفق الهواء داخل الشبكة قبيل صب المياه في الخزانات، مبينة الفرق بينه وبين تدفق الهواء في المقطع المتداول، مؤكدة أن ما عُرض لا يمثل الواقع الفعلي لآلية عمل العدادات المركّبة على شبكة المياه.
#فيديو لآلية عمل عداد المياه يفند حقيقة المقطع المتداول pic.twitter.com/ny0Ryiq3O1
— شركة المياه الوطنية (@nwc_media) August 11, 2017
دربي أخضر[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 22 دقيقة
شركة المياه تنفي دوما بعدم تاثير الهواء عند إعادة ضخ المياه . إذا لماذا تقوم بإيقاف المياه لأربعة أيام ثم تضخها مرة أخرى !!
العام الماضي خرج علينا الوزير المهوي م . عبدالله الحصين وأبلغ الأعلام بأن تم بحمد الله تشغيل محطة التحلية الجديدة في صفوى ( على ما أعتقد ) وبالتالي لن يكون هناك إنقطاع للمياه . وتيتي تيتي ضحك علي الاعلام والناس وعلى نفسه وعادت حليمه لعادتها القديمة .
شركة المياه نفسها ما هي عارفه أيش حاصل . مره تقول سوف نبدل العدادات ومره يقولون بأن الفواتير صحيحة ومره يقول اللي في بيته ( إمساك عائلي )سوف نحسب عليه قيمة الصرف الصحي !!!
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16127 ] نشر منذ 8 دقائق
الله المستعان