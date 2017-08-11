بالفيديو.. " شركة المياه " تكشف آلية حساب الاستهلاك - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عاملاً ينفخ الهواء في أحد عدادات المياه، ما يدفع القيم الموجودة في العداد للحركة واحتساب الهواء المندفع داخل العداد، ما دفع الكثيرين للتشكيك في مصداقية فواتير المياه.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها اليوم الجمعة، أن القيم المحتسبة هي لأجزاء الألف من المتر المكعب الواحد، لافتة كذلك إلى أن كمية الهواء في شبكة المياه تتعرض للتفريغ في نقاط معينة مدروسة بعناية.

كما أوضحت شركة المياه الوضع الحقيقي لتدفق الهواء داخل الشبكة قبيل صب المياه في الخزانات، مبينة الفرق بينه وبين تدفق الهواء في المقطع المتداول، مؤكدة أن ما عُرض لا يمثل الواقع الفعلي لآلية عمل العدادات المركّبة على شبكة المياه.