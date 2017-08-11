الباطن يفوز على الاتحاد بثلاثية في عقر داره - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حقق نادي الباطن، فوزًا كبيرًا، على نظيره الاتحاد في عقد داره ووسط جمهوره، بثلاثية مقابل هدف، في أول مفاجأة الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

افتتح الباطن النتيجة مبكرًا عن طريق تراباي اديسون، وحافظ السماوي على تقدمه فيما تبقى من وقت، ولم يستغل العميد سيل الهجمات على مرمى الباطن، لينتهي الشوط بتقدم سماوي الحفر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أكد السماوي رغبته في النقاط الثلاث، وأحرز نجمع اديسون الثنائية بهدف ثان لفريقه عند الدقيقة 68، وقلص محمود كهربا النتيجة لمصلحة العميد عند الدقيقة 88، واستغل خورخي داسيلفا كرة بينك مراوغا ياسين حمزة مدافع الاتحاد ليبصم على ثلاثي السماوي.