نزوح 140 مدنيًا من مناطق غربي الأنبار العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

هربًا من العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي والغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي ضد تنظيم ” داعش ” الإرهابي ، أعلن مسؤول حكومي عراقي بمحافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن نزوح 140 مدنيًا من مدينتي عانه وراوه ” 300 كلم غرب بغداد ” .

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهداوي، إن نحو 140 من سكان مدينتي عانه وراوه، بينهم نساء وأطفال، هربوا من ديارهم، خوفاً من العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي ضد عناصر داعش، وكثافة الغارات الجوية التي تستهدف التنظيم.

وأضاف الفهداوي أنه “ م نقل الهاربين إلى مخيمات النزوح في مدينة الرطبة لإيوائهم، فيما تم نقل الأطفال والمرضى إلى المستشفيات نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس ونقص الغذاء.

ويسيطر تنظيم داعش على مدينتي عانه وراوه الواقعتين غربي العراق، منذ منتصف عام 2014، فيما تنفذ القوات العسكرية عمليات نوعية لتقليص نفوذهم.كان مصدر عسكري أبلغ اليوم الجمعة، أن قوة من الجيش العراقي والحشد العشائري ” كتائب الحمزة ” اقتحمت منطقة مفرق قضاء راوه غرب القضاء، واشتبكت مع عناصر ” داعش ” ما أسفر عن مقتل 6 من عناصر ” داعش ” بينهم قيادي.