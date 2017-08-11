الاتفاق يكتسح الأهلى بثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حقق الفريق الأول بنادي الإتفاق فوزًا مستحقًا على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل للاتفاق هزاع الهزاع هدفين في الدقيقة 58 والدقيقة 60 وسجل للأهلي عمر السومة في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

بدأت المباراة في شوطها بسجال بين الفريقين مع تفوق نسبي وخطورة على المرمى من قِبل الفريق الاتفاقي ولكن تألق حارس مرمى الفريق الأهلاوي محمد العويس منع الاتفاق من التقدم في الشوط الأول من المباراة.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم أهلاوي نجح من خلاله بالتقدم بالهدف الأول عن طريق اللاعب عمر السومة في الدقيقة 56 من زمن المباراة، واتى الرد سريعًا من الاتفاق بتسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة 58 بعد خطأ دفاعي من عقيل بلغيث.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل هدف الفوز لفريقه الاتفاق في الدقيقة 60 من زمن المباراة لتنتهي المباراة بفوز الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد للأهلي في أولى جولات دوري جميل السعودي.