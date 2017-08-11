بلغاريا أكثر دول أوروبا كسلاً - صحيفة صدى الالكترونية

صوفيا(صدى):

أفادت بحوث بريطانية، أن بلغاريا هي أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي كسلا، وأن 78 في المائة من كبار السن في بلغاريا، الذين شاركوا في البحث أعلنوا أنهم لا يخرجون أو يتدربون للحفاظ على جسدهم في صحة جيدة .

وقالت البحوث، إن الأكثر نشاطا من الناحية البدنية من الدول الاسكندنافية، ففي السويد 9 من أصل 10 أشخاص يزورون صالة الألعاب الرياضية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وفي الدنمارك وفنلندا لدى الناس عادات صحية مماثلة.