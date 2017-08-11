الفنان المصري محمد رمضان ينشر صورة مع مولودته الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

الفنان المصري محمد رمضان ينشر صورة مع مولودته الجديدة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة ابنة النجم المصري محمد رمضان الجديدة ” كنز ” ، فور استقباله لها داخل غرفة العمليات
وقال الفنان عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” : ” الحمد لله.. على سلامة زوجتى حبيبتى أولاً.. وعلى وصول ابنتى أخت علي وحنين ثانيًا.. شكرًا د.رشا كامل مع بعض فتى ولادة (على 2013 ) و(كنز 2017) ” .
صداوي[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 1 ساعة
هيه ناقصه مصر عدد سكان
M-512[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 43 دقيقة
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