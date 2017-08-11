 الفنان المصري محمد رمضان ينشر صورة مع مولودته الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

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الفنان المصري محمد رمضان ينشر صورة مع مولودته الجديدة

الفنان المصري محمد رمضان ينشر صورة مع مولودته الجديدة
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة ابنة النجم المصري محمد رمضان الجديدة ” كنز ” ، فور استقباله لها داخل غرفة العمليات

وقال الفنان عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” : ” الحمد لله.. على سلامة زوجتى حبيبتى أولاً.. وعلى وصول ابنتى أخت علي وحنين ثانيًا.. شكرًا د.رشا كامل مع بعض فتى ولادة (على 2013 ) و(كنز 2017) ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 1 ساعة

هيه ناقصه مصر عدد سكان

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 43 دقيقة

ناس سقيمه ومريضة

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