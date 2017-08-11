ميركل لا ترى حلا عسكريًا للنزاع بين واشنطن وبيونجيانج - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنها لا ترى حلا عسكريا للنزاع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مشيرة إلى أن الحرب الكلامية بين الدولتين أسلوب خاطئ في التعامل مع الأمر.

وقالت ميركل للصحفيين في برلين ” لا أرى حلا عسكريا لهذا النزاع ” .

وأضافت ” أرى حاجة لعمل مستمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة… فضلا عن التعاون الوثيق بين الدول المعنية وخصوصا الولايات المتحدة والصين ” .

وأكدت ميركل أن ” ألمانيا ستشارك بشكل كبير في أي حلول غير عسكرية. لكن التصعيد في التصريحات الحادة أسلوب خاطئ ” .