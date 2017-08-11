دعوة السودان للمشاركة بمناورات عسكرية أمريكية مصرية - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

قالت وزارة الدفاع السودانية إنها تلقت دعوة لحضور تدريبات عسكرية مصرية – أمريكية تجرى في أكتوبر/تشرين الأول في أول خطوة من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.

وأضافت الوزارة أن الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة أعلن تلقي الدعوة للمشاركة في مناورات النجم الساطع في مصر وهي الأكبر من نوعها في المنطقة بعد أن التقى هذا الأسبوع بمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني ” الزيارة فتحت الباب أمام مزيد من الحوار والالتقاء لمناقشة العديد من القضايا التي يمكن أن تعيد علاقاتنا في مجال التعاون العسكري مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح ” .

وكانت الولايات المتحدة قد أجلت في يوليو ولمدة ثلاثة أشهر اتخاذ قرار بشأن إمكانية رفع العقوبات تماما عن السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

ورفع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مؤقتا عقوبات فرضت منذ 20 عاماً على السودان لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني مما علق حظرا على التجارة وحرر أصولا كانت مجمدة وألغى عقوبات مالية.