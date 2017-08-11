خطيب الجمعة في حلي ينتقد غلاء المهور - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتقد أحد الخطباء بأحد الجوامع على الطريق الساحلي في حلي، ظاهرة غلاء المهور، مشددًا على المبادرات المجتمعية التي تساعد على تيسير الزواج، والتي من أهمها مبادرة تقليص المهور.

وكان الشيخ الدكتور مشعل الفلاحي، أكد في خطبته الارتجالية اليوم، بمجمع الوسام التجاري، على أهمية المبادرات الاجتماعية وما لها من أثر على المجتمع، لاسيما إذا كانت هذه المبادرة تخدم الكثير، مشددًا على القيام بأي مبادرة حتى وإن كانت بسيطة.

وقال الفلاحي في خطبته التي حملت في طياتها الكثير من الرسائل الهامة ونشر ثقافة المبادرات: ” نريدُ من المجتمع مبادرات تقليص المهور التي تقصم الظهر “ ، موجهًا سؤاله من فوق المنبر: “ من هو الشجاع الذي سيقول أنا لها؟ “ ، مكررًا ذلك وبصوتٍ عالٍ، من هو الشجاع؟ من هو الشجاع؟

كما شدّد الفلاحي في ثنايا خطبته على احتشام المرأة وضرورة متابعة الزوج لاحتشام زوجته عند الخروج من المنزل، سواء لحضور مناسبة زواج أو للأسواق، مشيرًا إلى أنّ هذه الأمور تُعد أيضًا من المبادرات.