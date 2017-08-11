سر وجود الياقوتة السعودية الزرقاء ضمن مقتنيات الأميرة ديانا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت صحيفة بريطانية عن مقتنيات الأميرة ديانا أميرة ويلز الراحلة، ومن أبرز المقتنيات التي تم الكشف عنها طاقم الياقوتة الزرقاء، حيث كانت ديانا شغوفة إلى حد كبير بالياقوت والمجوهرات الثمينة.

وقالت المدونة أمجاد الشهري: إن طاقم الياقوتة الزرقاء الذي ارتدته الأميرة ديانا أكثر من مرة كان هدية من سعودي بمناسبة زواجها.

ومن بين المقتنيات الثمينة كان خاتم ديانا الذي اختارته يوم خطبتهما في 24 فبراير 1981م، وهو يتكون من أربعة عشر ألماسة تحيط بياقوتة بيضاوية زرقاء اللون عيار 12 قيراطًا، مثبتة في خاتم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مشابهًا لخاتم والدتها.

كما كان من بين المقتنيات التي تم الكشف عنها ياقوتة زرقاء ودبوس ماسي وهبتها الملكة الأم بمناسبة الخطبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديانا تلقت 12 ألف هدية زفاف، تصدرتها مجموعة الياقوت المقدمة من السعودي، والتي تتكون من عدة قطع (قلادة مرصعة بالألماس، يتدلى منها ياقوتة بورمية ضخمة مرصعة بالألماس، وقرطان متماثلان، وأسورة وساعة مرصعة بالياقوت الأزرق والألماس)، فيما كانت الساعة مرصعة بعدد من أحجار الياقوت الأزرق البيضاوي المحاط بالماس.