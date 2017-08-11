المملكة تميل لبورصة نيويورك في اكتتاب " أرامكو " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة، أن المملكة تفضل بورصة نيويورك لتكون السوق الخارجية الرئيسية لإدراج جزء من اكتتاب شركة ” ارامكو ” العملاقة خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من أن بعض المستشارين الماليين والقانونيين أوصوا بأن لندن خيار أقل إشكالية وخطورة.

وأوضحت المصادر لوكالة أنباء ” رويترز ” الدولية، أن نائب الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المخطط الأول للسياسات الاقتصادية والمتعلقة بالطاقة، قد يختار إدراج اكتتاب ” أرامكو ” ضمن بورصة نيويورك لاعتبارات سياسية، وذلك على خلفية العلاقات الطويلة بين واشنطن والرياض، والتي قد ترجح كفة سوق المال في نيويورك بشكل أكبر.

وبالنسبة للتقييم، قالت ” رويترز ” إن الكثير يعتمدون على توقعات أسعار النفط، التي هي حاليا نصف ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات فقط، كما أكد أحد المصادر: ” لهذا السبب تحتاج المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط للاكتتاب العام الآن، للحصول على قيمة أفضل لشركة أرامكو ” .

وأكد أحد المصادر المطلعة أن المملكة في الوقت الحالي تعكف على دراسة كل الخيارات المتاحة بشأن اكتتاب “أرامكو“، والذي من المتوقع إتمامه في النصف الثاني من العام المقبل، ومن ثم عرضه على نائب الملك الأمير محمد بن سلمان لاتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد.