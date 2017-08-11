ولي العهد يتجاوب مع مناشدة الداعية غرم البيشي - صحيفة صدى الالكترونية

العنود العتيبي(صدى):

تفاعل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع مناشدة الداعية غرم البيشي، ووجّه سموه بنقل ابن أخت الداعية غرم البيشي إلى مستشفى العسكري.

يذكر أن الداعية غرم البيشي ناشد سمو ولي العهد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لنقل ابن أخته إلى مستشفى العسكري حيث تفاعل عدد من المغردين في الهشتاق.

وقدم البيشي شكره للأمير قائلا : ” نشكر الله ثم نشكر الأمير الغالي، ونسأل الله أن ييسر أمره ويكتب أجره، وشكرًا لمن كان سبب بعد الله معالي الشيخ بدر العساكر ” .