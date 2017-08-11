البكيري يتوج البطل في نهائي شباب السبطة بالقنفذة - صحيفة صدى الالكترونية

القنفذة(صدى):

تقام مساء غد السبت المباراة النهائية بطولة شباب السبطة بالقفنذة بين شباب السبطة وفريق الخليج تحت رعاية الاعلامي محمد البكيري رئيس تحرير صحيفة النادي وسعادة الشيخ سعد الشمراني مالك فندق الازهار بالقنفذة .

‎وقامت اللجنة المنظمة بتجهيز كافة الترتيبات لهذا الحفل الختامي، والذي سيشهد أوبريتا عن البطولة وبعض الفقرات الفلكلورية.

‎وكانت البطولة قد بدأت قبل شهر وشارك فيها اثنا عشر فرق تمثل قرى ومراكز محافظة القنفذة تم تقسيمها على اربع مجموعة لعبت كل مجموعة بنظام النقاط ثم دور الأربعة وصولاً للمباراة الختامية حيث شهدت مباريات البطولة توزيع العديد من الجوائز للجمهور الذين تواجدوا خلال أيام البطولة.

‎من جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة يحي العمري أن النهائي سيظهر بشكل مختلف حيث تم الاستعداد لإقامة حفل ختام يليق باسم وحجم هذه البطولة مشيدا بالدعم الذي لقيته البطولة من قبل ابناء المحافظة في إنجاحها، وكذلك بعض الجهات الأخرى الداعمة والراعية لهذه البطولة.