 المملكة المتحدة تجدد جهودها للتصدي لـ " الكوليرا " باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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المملكة المتحدة تجدد جهودها للتصدي لـ ” الكوليرا ” باليمن

المملكة المتحدة تجدد جهودها للتصدي لـ ” الكوليرا ” باليمن
فهمي محمد(صدى):

حذرت وزيرة التنمية الدولية البريطانية ” بريتي باتيل ” ، من أن اليمن الآن على حافة كارثة كبيرة، وحثت المجتمع الدولي على حذو نهج بلادها في جهودها للقضاء على عدوى داء الكوليرا المتفشية في اليمن الذي هو الأسوأ خلال عام واحد.

وأوضحت ” باتيل ” أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بداء الكوليرا في اليمن قد قارب حالياً نصف مليون حالة وأن المملكة المتحدة تعمل مع منظمات، من ضمنها المنظمة الدولية لرعاية الطفولة والأمومة ” اليونيسيف ” ومنظمة الهجرة الدولية، من أجل التصدي للداء الذي راح ضحيته حتى الآن الآلاف من الأشخاص.


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