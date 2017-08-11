محافظ خميس مشيط يرعى افتتاح بطولة الترجي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

يرعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء السبت افتتاح بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وذلك على ملعب نادي ضمك الجديد .

ويجمع لقاء الإفتتاح ” كلاسيكو جازان ” في أرض عسير عند الـ 8.30م بين فريقي الإتفاق الشرقي من أبو عريش والقمة من محافظة العارضة ، فيما يلتقي في تمام الـ 10.00م حجلاء والمملكة في ” ديربي أبهاوي ” مثير .

الجدير بالذكر أن الترجي 10 تعتبر أول بطولة رسمية تحت مظلة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة عسير وتقام بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بعسير ضمن فعاليات صيف أبها عاصمة السياحة العربية 2017 .