محافظ بارق يزور " مهرجان خميس مشيط " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد محافظ محافظة بارق ” مفرح البناوي ” سعادته بما شاهده في مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه .

وقام البناوي ” بجولة على المهرجان شاهد من خلالها خيمة التسوق وكذلك العاب السيرك وحديقة الحيوانات ، ثم حضر بعض العروض والفقرات التي تقدمها فرقة نجوم السعادة الترفيهيه من فقرات على مسرح المهرجان .

وأضاف أنه يسعى من خلال زيارته للمهرجان لنقل ما يراه فيه من مميزات إلى مهرجان بارق الشتوي ، والذي سيقام في بارق فور إنتهاء الإجراءات الرسمية .

وتطرق في حديثه للسياحة في منطقة عسير مثمناً جهود الأمير فيصل بن خالد أمير المنطقة وجهود نائبه ، وحرصهم الدائم على تطوير المنطقة .

وبين إعجابه بما شاهده في مسرح المهرجان من عروض مميزة قدمتها فرقة مجموعة نجوم السعادة الترفيهيه ، ومثمناً دور المسرح في جلب الأطفال وتفاعلهم مع ما يقدم .

وختم ” البناوي ” حديثه بتقدم الشكر لمؤسسة الامير عبدالله بن ناصر بن فهد ال سعود على ما يقومون به من جهود مشكوره لتوفير كل مايسعد ويرضي زوار المهرجان كما وجه الشكر لإدارة المهرجان وعلى رأسها يحي شعيب ” وكذلك شكر فرقة مجموعة السعادة الترفيهية بقيادة الكابتن أحمد سلامي.

الجدير بالذكر ان مهرجان خميس مشيط للتسوق من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر ، والتى تحظى باهتمام ومتابعه سموه.