مدرب النصر يجهز تشكيلتين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قام مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي ريكاردو غوميز باستبعاد الثلاثي الأجنبي البرازيلي ليوناردو دي سوزا والليبيري ويليام جيبور والمغربي سعد لكرو عن المناورة الكروية التي أجراها في تدريبات الفريق مساء البارحة حيث عمد البرازيلي لذلك الإجراء احترازياً في حال لم يتمكن الفريق النصراوي من تسجيل أجانبه قبل مباراتهم غداً أمام نادي الفيصلي ببداية مباريات الفريق بدوري جميل على ملعب الملك سلمان بالمجمعة.

وعمد غوميز بالزج بعدد من الوجوه الشابة في المناورة قسم خلالها اللاعبين لمجموعتين أجرى خلالها العديد من التبديلات بغية الوصول لتشكيل مناسب في حال عدم تمكن الأجانب من المشاركة بهذه المباراة.

ولم يستبعد المدافع البرازيلي برونو أوفيني كونه لاعبا مستمرا مع النادي وباستطاعته المشاركة بالمباراة سواء سجل النادي أو لم يسجل حسب نظام لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.