بالصور.. الاتصالات والتجارة يغلقان فرعًا لـ " زين " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الاتصالات والتجارة يغلقان فرعًا لـ ” زين “
أغلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، أحد فروع شركة زين على طريق الملك فهد بالرياض.
وقالت هيئة الاتصالات، في تصريح لها، اليوم الجمعة، إن المخالفات التي تسببت في الإغلاق، هي عدم الشفافية والوضوح ومخالفة وثيقة حماية المستخدم.
وكانت الهيئة الاتصالات ووزارة التجارة أغلقت فرقهما أمس الخميس فرعَيْن لشركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي، لنفس المخالفات.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6721 ] نشر منذ 1 ساعة
الإتصالات والتجارة يغلقان فرعًا لـ ” زين “
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زين🤣🤣
alfahd42[ عدد التعليقات: 10316 ] نشر منذ 1 ساعة
هههه لحقت ربعها
دربي أخضر[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 36 دقيقة
نائب محافظ هيئة الاتصالات الدكتور ضيف الله الزهراني لديه فرامة ورق كهربائية الشكاوي التي تصله بالفاكس او على موقع الهيئة مصيرها الفرامة .طوال 15 سنه الماضية . والنتيجة ترقيته لنائب المحافظ عاشت الهيئة ولتحيا وإلى الأمام .!!