بالصور.. الاتصالات والتجارة يغلقان فرعًا لـ " زين " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أغلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، أحد فروع شركة زين على طريق الملك فهد بالرياض.

وقالت هيئة الاتصالات، في تصريح لها، اليوم الجمعة، إن المخالفات التي تسببت في الإغلاق، هي عدم الشفافية والوضوح ومخالفة وثيقة حماية المستخدم.

وكانت الهيئة الاتصالات ووزارة التجارة أغلقت فرقهما أمس الخميس فرعَيْن لشركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي، لنفس المخالفات.