بالفيديو.. بطل كمال أجسام يلقى حتفه بعد انكسار رقبته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. بطل كمال أجسام يلقى حتفه بعد انكسار رقبته
لقي بطل كمال الأجسام الجنوب إفريقي، سيفيسو لونجلو تابيتي، حتفه خلال إحدى المنافسات، بعدما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة.
وحاول سيفيسو القيام بحركة استعراضية أمام الجماهير في إحدى التظاهرات الرياضية، التي أقيمت السبت الماضي في جنوب إفريقيا، إلا أنه سقط على رأسه، ليلقى حتفه، بعد انكسار رقبته.
ايلاف[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يرحمه اللعبه كانت شينه
الصارم[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 10 دقائق
أغبي موته شفتها في حياتي
الصارم[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 9 دقائق
أغبي موته شفتها في حياتي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16127 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله المستعان