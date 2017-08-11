بالفيديو.. بطل كمال أجسام يلقى حتفه بعد انكسار رقبته - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

لقي بطل كمال الأجسام الجنوب إفريقي، سيفيسو لونجلو تابيتي، حتفه خلال إحدى المنافسات، بعدما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة.

وحاول سيفيسو القيام بحركة استعراضية أمام الجماهير في إحدى التظاهرات الرياضية، التي أقيمت السبت الماضي في جنوب إفريقيا، إلا أنه سقط على رأسه، ليلقى حتفه، بعد انكسار رقبته.