بالفيديو.. معاناة أهالي " بحر أبو سكينة " من المفحطين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ووثق مواطن معاناة السكان وزوار المركز عبر مقاطع فيديو تُظهر قيام مجموعة من الدرباوية يمارسون ظاهرة التفحيط بالقرب من حديقة سلمان الفارسي شمال المركز؛ مما أدى إلى مضايقة المارة والمتنرهين، وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم؛ وفق النظام والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وأبدى عدد من المتنزهين تذمرهم من بعض سلوكيات المراهقين الذين يمارسون ظاهرة التفحيط بشكل شبه أسبوعي؛ وخاصة كل يوم خميس وجمعة وسبت، وقالوا: نعيش حالة من القلق والخوف بسبب هذه التصرفات الشاذة التي تحمل وراءها سلوكيات أخلاقية مريبة، إلى جانب التجمهر وارتفاع الأصوات والإزعاج الذي يصدر عن ظاهرة التفحيط ورفع أصوات الأغاني، وطالبوا بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم؛ للحد من الظاهرة التي باتت تُقِضّ مضاجع الجميع.