المملكة تسلم الهند مطلوبًا أمنيًّا يشتبه في صلته بالقاعدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سلمت السلطات السعودية نظيرتها الهندية مطلوبًا أمنيًّا يشتبه في أن له صلةً مع عناصر تنظيم ” القاعدة ” .

وذكرت تقارير هندية أن نيودلهي تسلمت المواطن الهندي ” سيد زيشان ” من المملكة، ويخضع حالياً للتحقيقات؛ حيث إن الجهات الأمنية تجده مشتبهًا به وعضوًا نشطًا في القاعدة، وخاصة أن شقيقه وصهره من ضمن المتهمين في تدبير الهجوم على مطار غلاسكو الأسكتلندي عام 2007.

وأكدت الشرطة الهندية أن احتجازه يهدف إلى مطابقة التحقيقات التي أجريت سابقًا، وتحديد مصادر المساعدات اللوجستية والمالية للتنظيم في الهند وخارجه.

وقالت إن عدد الذين أوقفتهم من خلية القاعدة 5 أشخاص عام 2015، وأفصحوا عن تورط 12 آخرين، مشيرة إلى أن مذكرات توقيف صدرت بحق 17 مطلوبًا بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة.

ومن بين التهم المنسوبة للخلية التخطيطُ لهجوم ” إرهابي ” في دلهي والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.