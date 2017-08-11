بالصور.. " صدى " تزور متحف بن صوفان بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح . تصوير: ظافر اللامي (صدى):

يقع متحف بن صوفان في قرية لشعب التابعة لمحافظة النماص، ويعتبر هذا المتحف من المتاحف المميزة لما به من عدد كبير من قطع تراثية ويتكون المتحف من اربع قاعات كبيرة للعرض بالإضافة إلى قاعه خارجية مكشوفة يحتوي المتحف على حوالي 1200 قطعة تراثية تشمل أدوات الزراعة والري بالإضافة لوجود جناح خاص بالعملات وجزء خاص بالأسلحة والأواني والصور القديمة كما أن هناك جناح مخصص للضيافة مكون من أدوات حمس القهوة ودلال مختلفة الأنواع وأباريق للشاي وأدوات إشعال النار قديماً .

وصاحب هذا المتحف هو عبد الله بن محمد بن صوفان العمري كان أحد منسوبي وزارة التعليم حيث عمل مدراساً ومشرفاً بإدارة تعليم النماص.

والمتحف اليوم سجل ضمن فعاليات وبرامج لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص 1438هـ تحت شعار ” صيفنا ألوان ” ويستقبل المتحف زوارة يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً ويحظى هذه الأيام بإقبال من الأهالي وزوار محافظة النماص.

وزارت ” صدى ” الإلكترونية المتحف حيث تم الاستقبال من قبل صاحب المتحف واللجنة المنظمة للسياحة بالنماص وشوهد المعارض المقامة بها وهي عبارة عن أربعة معارض أولها معرض الصحف والصور حيث اشتمل المعرض على عدة أجزاء منها الصحف السعودية، والذي اشتمل على الصحف القديمة يعود البعض منها إلى أكثر من 80 عاما، وصور الشهداء الواجب، وصور المؤسس وابنائه والمنجزات والحوادث التي حصلت بالمنطقة وصور راعي السياحي صاحب السمو الملكي الأمير سلطانبن سلمان آل سعود .

كما شوهد المعرض التعليمي القديم بما يحتويه من مناهج وفصول وأدوات دراسية معاصرة وقديمة كما احتوى المعرض على عدد من صور الشهادات الدراسية القديمة.

وتم زيارة معرض القطع الآثرية تشمل أدوات الزراعة والري وما كان يقتنية الشخص في منزله من لباس وحلي وغيرها.

وتم زيارة المعرض الرابع والأخير في المتحف وهو مخصص للضيافة مكون من أدوات حمس القهوة ودلال مختلفة الأنواع وأباريق للشاي وأدوات إشعال النار قديماً وهو مطل على منظر خلاب على المناطق الزراعية بالقرية.