بالصور.. القوات البرية تختتم فعاليات " القائد المتحمس " - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، ونائب قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الجنرال تيرانس ماكينرك، اختتمت أمس فعاليات تمرين ” القائد المتحمس 2017م ” السعودي الأمريكي.

وهدف التمرين إلى تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة السعودية الأمريكية، ضمن خطط وبرامج القوات البرية الملكية السعودية التدريبية المشتركة مع الدول الصديقة، لتعزيز آفاق تبادل وتطوير المهارات لمنسوبيها، ورفع الجاهزية القتالية والاطلاع على المهارات التي يمتلكها الجانبين المشاركين في التمرين وفق النظم القتالية، والاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمليات المشتركة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات.

وأكد قائد المنطقة الشمالية الغربية في تصريح صحفي أن التمرين كانت فعالياته حافلة بالعمل ليلاً ونهاراً من جانب المخططين والعاملين، مشيرًا إلى أن عمليات الإسناد كانت مميزة للتمرين الذي يعد بداية لتمارين أخرى، مؤكدا حرص القوات البرية على تطوير مهاراتها وفق معطيات الأحداث التي تدور في العالم .

من جانبه، عبر نائب قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، عن سعادته بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية في التمرين وتبادل الخبرات معهم، عاداً المشاركة في التمرين جزءا أساسيا في تبادل الخبرات بين الجيشين.