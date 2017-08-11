جنوب السودان يفرج عن 30 معتقلًا سياسيًا - صحيفة صدى الالكترونية

جوبا(صدى):

أطلقت السلطات الأمنية في دولة جنوب السودان سراح 30 سجينًا سياسيًا على الأقل، منذ أن أعلن الرئيس سلفا كير عفواً في مايو لتسهيل الحوار الوطني وإخماد الحرب الأهلية التي تفجرت قبل 4 أعوام.

وقال مدير الشؤون القانونية في مكتب الأمن الداخلي، غالبان أوباج، للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر أمس الخميس، إن السلطات أفرجت عن السجناء في أوقات مختلفة منذ إعلان العفو.

واتهمت السلطات معظم المفرج عنهم ومنهم رجل الدين جاستن واناويلا بلال، بدعم زعيم المعارضة والنائب السابق للرئيس، ريك مشار.

وأكد أتيني ويك أتيني، المتحدث باسم كير، اليوم الجمعة، أن الإفراج عن المحتجزين السياسيين جاء كبادرة لحسن نوايا.

وأضاف أن الإفراج عنهم دون أي شروط مسبقة يظهر أيضاً عزم كير على حل الصراع الذي يعصف بالبلاد.

وكان جنوب السودان انزلق إلى أتون حرب أهلية في العام 2013 بعد خلاف سياسي بين كير ومشار.

وقال مرصد جنوب السودان لحقوق الإنسان، وهو منظمة أهلية محلية في بيان إن الإفراج عن 30 سجيناً فقط “ أمر تجميلي لأن آلافاً من أبناء جنوب السودان لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني ” .

واتهم المرصد الحكومة أيضاً بمواصلة حملة “ ملاحقة ومضايقة وخطف لخصوم سياسيين ” وهو اتهام تنفيه حكومة كير.

وتسببت الحرب في نزوح نحو ربع سكان البلد البالغ 12 مليون شخص وتستضيف أوغندا المجاورة نحو مليون لاجئ.

وقال دبلوماسيون ومصادر سياسية في ديسمبر، إن مشار محتجز في جنوب السودان “ كضيف ” لمنعه من تأجيج الصراع.