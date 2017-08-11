سويسرا تتهم إمامًا إثيوبيًا بالتحريض على العنف - صحيفة صدى الالكترونية

سويسرا(صدى):

أعلن ممثلو إدعاء سويسريون، اليوم الجمعة، أنهم اتهموا إمامًا إثيوبيًا بالتحريض على العنف وبجرائم أخرى.

وقالوا إنه دعا أتباعه في أحد المساجد إلى قتل المسلمين الذين لا يؤدون الصلاة.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها ممثلو الإدعاء في بلدة فينترتور بشمال البلاد في ظل تزايد القلق من أعمال عنف يشنها متشددون في سويسرا التي حذرت أجهزة المخابرات فيها من هذا التهديد في مايو.

ولم ينشر ممثلو الإدعاء اسم الإمام، وهو أحد 4 أشخاص قالوا إنهم على صلة بمسجد النور المحلي، ويخضعون للتحقيق منذ نوفمبر للاشتباه في تحريضهم على أعمال عنف.

وقال ممثلو الإدعاء في بيان: ” بعد خطبته الإمام التي ألقاها يوم 21 أكتوبر 2016 في مسجد النور، وجهت له اتهامات بالدعوة إلى مقاطعة المسلمين الذين لا يؤدون الصلاة في المجتمع المحلي وحتى إلى حرقهم وقتلهم في منازلهم إذا أصروا على الرفض ” .

واتهم الرجل أيضا بنشر صور وحشية لعمليات قتل عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، والعمل إماما بدون تصريح.

ويسعى ممثلو الإدعاء لإنزال عقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ بحق الإمام مع طرده من سويسرا لمدة 15 عاما.

ويحتجز الرجل في مركز خاص بسلطات التحقيق منذ نوفمبر، وتتبع إدارة المسجد المذكور إلى رابطة النور الثقافية في سويسرا.