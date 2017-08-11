 مسابقة أفضل زي تراثي للأطفال بمسرح مهرجان العسل في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

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مسابقة أفضل زي تراثي للأطفال بمسرح مهرجان العسل في الباحة

مسابقة أفضل زي تراثي للأطفال بمسرح مهرجان العسل في الباحة
أحمد الزهراني(صدى):

تنظم اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي العاشر بالباحة ، مساء اليوم الجمعة مسابقة أفضل زي تراثي للأطفال ، ودعت اللجنة جميع الزوار والأهالي بمشاركة الأطفال في هذه المسابقة حيث رصد جوائز قيمة للمسابقة .

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد الخازم أن اللجنة دأبت على تقديم المسابقات والألعاب الترفيهية للأطفال ، وتقديم الجوائز طيلة أيام المهرجان ، حيث يستمتع الحضور والزوَّار في مهرجان العسل وسط أجواء من البهجة والفرح ، وأشار إلى أن المشاركة مفتوحة لجميع الاطفال .

وقدم الدكتور الخازم شكره للقائمين على المسرح في تقديم أجمل الفعاليات والمسابقات .

الجدير بالذكر أن مهرجان العسل الدولي العاشر بالباحة والذي افتتحه أمير المنطقة مؤخراً يقام بدعم من مجموعة المجدوعي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة .


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