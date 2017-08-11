ضبط 13 مخالفة في حملتان على سوق " العود " ومحال للمستلزمات النسائية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شن مكتب عمل الرياض، حملتين تفتيشيتين بمشاركة شرطة منطقة الرياض وقوة الضبط الميداني وبلدية البطحاء، على مواقع تجارية في العاصمة، استهدفت إحداها سوق الخضار والفواكه واللحوم بحي العود، وقبض خلالها على 9 مخالفين لنظام الإقامة والعمل وتم تسليمهم إلى الجهة ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما ضبطت نفس الحملة 4 مخالفات للمادة 33 التي تنص على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس العمل إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، ومخالفة واحدة للمادة 36 من نظام العمل التي تختص بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل فيها.

فيما استهدفت الحملة الثانية، أحد الأسواق شمال الرياض وتركزت على محلات المستلزمات النسائية وتوطين قطاع الاتصالات للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، تم خلالها ضبط 3 محلات مخالفة لقرارات التأنيث تمثلت في تشغيل 2 من الذكور على المهن المقصورة على السعوديات، وكذلك ضبط 5 مخالفات للمادة 36 .

وتأتي هذه الحملات امتداداً للحملات التفتيشية التي ينفذها مكتب العمل بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على جميع المنشآت في أحياء العاصمة والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وعلى جميع الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بنظام العمل.