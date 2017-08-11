أمير حائل يمنع بيع التمور بالطرقات ويحصره بالسوق - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

وجه أمير حائل ” عبدالعزيز بن سعد ” ، بمنع بيع التمور على الطرقات، وحصره فقط على سوق التمور الواقع ببرزان غرب سوق الخضار القديم ” السوق المركزي ” ؛ حرصًا على تسويق تمور خالية من بقايا المبيدات.

وأوضح رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل ” سعد الثويني ” ، أن مختبر الأغذية بالأمانة قام بفحص منتجات أسواق التمور بمدينة حائل، وتم التأكد بأن حالة السوق طبيعية، وتم أخذ عينات من كافة منتجات السوق، وفي حال ثبوت أي نتائج سلبية لدى المختبر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالمصادرة والإتلاف وتطبيق الغرامة النظامية.

وفي المقابل سعى بعض بائعي التمور بعد جنيها إلى بيعها في التموينات داخل الأحياء؛ بعد أن تم حصر البيع على سوق التمور، فيما يتوقع أن تشهد تلك التموينات غزو التمور غير الخاضعة لفحص المبيدات مقابل نسبة من البيع، فيما نادى بعض المواطنين لتكثيف الرقابة على التموينات التي تبيع التمور غير المفحوصة.