" المرور " : من يقود سيارة ليست باسمه يحال للشرطة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف الناطق باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، ملابسات ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أنه بدأ تطبيق إيقاع المخالفات على أي وافد أجنبي يتم القبض عليه وهو يقود سيارة غير مسجلة باسم الكفيل بواقع 6000 ريال على الكفيل مع إيقاف الخدمات وترحيل الوافد وحجز المركبة.

وقال الربيعان إن هذا الأمر يعتبر جنائياً وليس مرورياً، ولا يوجد مخالفة مرورية كما أشير، وإذا تم تسليم الشخص فيكون لدى مراكز الشرطة للتأكد من عدم وجود ملاحظة أمنية أو جنائية في ذلك، نافياً عدم صحة تسجيل أي مخالفة مالية على الكفيل أو المكفول.

وأشار أن هذا الأمر سيكون على أي قائد مركبة سواء مواطن أو وافد يقود مركبة ليست مسجلة باسمه أو يكون مستخدماً لها بطريقة نظامية.