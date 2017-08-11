إيران تتهم ترامب بالقضاء على الاتفاق النووي - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي دائما للقضاء على الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه يحاول أن يجعل إيران تبدو وكأنها هي السبب في إلغاء الاتفاق النووي كي لا يعيش في عزلة دولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف علق، في صفحته الشخصية في موقع تويتر، على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة دونالد ترامب.

وأكدت أن ترامب يسعى لإلغاء الاتفاق النووي والقضاء عليه، لكنه ولكي يتجنب العزلة الدولية يحاول أن يجعل إيران تبدو وكأنها هي السبب في إلغاء التفاق النووي وأبطال العمل به.

يذكر أن دونالد ترامب صرح مؤخرا بأنه لا يظن ان ايران قد التزمت بكامل تعهداتها حيال الاتفاق النووي وأوضح ان طهران انتهكت روح الاتفاق النووي.