بالصور.. مدني الطائف يخمد حريقًا في محل تجاري بالدهاس - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكن مدني جدة بعد ظهر اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في مركز تموينات بداخل حرم محطة وقود بشارع الملك فهد (الستين) مع غرناطة.

وذكر الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مدني جدة نجح اليوم في الحيلولة دون انتقال الحريق لمحطة وقود، حيث اندلع في محل تجاري يعمل في نشاط المواد الغذائية ونشأ عنه سحب من الدخان الكثيفة داخل وخارج المحل نتيجة المواد المشتعلة التي جاء عليها الحريق.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني عملت على جانبين في مكافحة الحريق؛ فرق عملت على تبريد طلمبات الوقود حتى لا تتأثر بالحرارة الناتجة عن الحريق بينما عملت فرق أخرى على التوغل داخل المحل التجاري والوصول إلى مناطق اللهب ومكافحته مستخدمة عمليات الرش المتقطع بهدف إخماد الحريق بأقل الخسائر المادية رغم كثافة الدخان المتصاعدة والحاجبة للرؤية بشكل كثيف.

وأشار إلى أن السقف المستعار تأثر بالحرارة الناجمة عن الحريق، كما تأثرت أجزاء كبيرة من المحل الذي تصل مساحته الى ٤٠٠م٢ بالترسبات الكربونية علمًا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح .

وفي حادث منفصل أكد العقيد سعيد سرحان أن مدني محافظة الطائف أخمد ظهر اليوم حريقاً اندلع في محل تجاري يعمل في نشاط المواد الغذائية بحي الدهاس بمحافظة الطائف ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.