 بلدية القريات تكشف اجراءاتها مع متعدي على أرض حكومية - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بلدية القريات تكشف اجراءاتها مع متعدي على أرض حكومية

بلدية القريات تكشف اجراءاتها مع متعدي على أرض حكومية
فواز الرويلي(صدى):

كشفت بلدية القريات في بيان لها بعد تداول عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ؛ موضوع ” تعدي مواطن على أرض حكومية ” ، ذكرت فيه بأن المواطن قد قام بالبناء في الأرض الواقعة جنوب إسكان الملك عبدالله و هو أمر مخالف و يعتبر تعدٍ على أرض حكومية تم تخطيطها مسبقًا لوضعها مرافق عامة .

وكان فريق من المختصين ، قد قام بالخروج للموقع وإشعار المواطن بالتوقف عن البناء ، إلا أنه رفض الاستجابة لطلبهم ، بعدها تم مخاطبة الجهات الرسمية و اشعارهم بالأمر ، إلا أن المواطن لم يسغ إلى التنبيه و التحذير و استمر في البناء خارج أوقات العمل الرسمي .

بعد ذلك قامت الجهات المختصة باستدعاء المواطن ، و إيقافه عن العمل ، و أخذ التعهد الخطي عليه بالتوقف ومراجعة الجهات لاتخاذ الإجراءات النظامية ،وجاري متابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة .


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