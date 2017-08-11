رئاسة الجمهورية بمصر تصدر بيان بشأن حادث قطاري الإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعربت مؤسسة رئاسة جمهورية مصر العربية، عن خالص الأسف للحادث الأليم الذي وقع اليوم الجمعة، نتيجة تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية، وأسفر عن وفاة عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، مؤكدًا أنَّ الدولة ستسخر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة لهم وللمصابين.

وكان الرئيس وجه جميع أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث، وتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابساته والتعرف على أسبابه، ومحاسبة المسؤولين عنه.